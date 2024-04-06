Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı - Son Dakika
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Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı

Bolu\'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra\'da kazı yaptı

Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

06.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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Define bulma hayali ile Bolu'dan Bartın'ın Amasra ilçesine gelen 6 kafadar, İlçe mezarlığındaki tarihi kemeri kazdı. Tam teşkilat kazı yapan ve çalışmalara kendilerini kaptıran kafadarlar, yanlarına kadar sokulan polisleri bile fark edemedi. Yakalanan şahıslardan biri, adliyeye çıkartıldığı esnada gazetecilere, "Her şey devletimiz için" mesajı verdi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sıralarında Amasra ilçe mezarlığına giren ve montunun altında demir çubuk gizlemeye çalışan şahsı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri mezarlık içerisinde tarihi kemerlerin olduğu bölgede ışık yandığını ve kalabalık bir gurubun bulunduğunu tespit etti. Devriye ekiplerinin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip takviye olarak gönderildi. Bu esnada bir an önce defineyi bularak, çıkarmak hayali kuran 6 kişi, jeneratör, kazma, kürek ve beton delici gibi malzemelerle yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Mezarlık çevresini saran ekipler, sessizce ışığın ve kalabalığın bulunduğu yere kadar sızmayı başardı. Yoğun çalışma temposu ve jeneratör sesi gibi nedenlerden polislerin geldiğini bile fark etmeyen kafadarlar, bir anda ekiplerle karşı karşıya kaldı. Türk filmlerini aratmayacak sahne yaşayan kafadarlar, yanlarına kadar sokulan ve kolay gelsin diyen polisler ile göz göze gelince büyük şok yaşadı. Trajikomik bir operasyonla yakalanan şahıslar, hakkında Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tarihi kemerleri kırarak define aradıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede jeneratör, projektör, akaryakıt, battaniye, beton delici, kazma, kürek, demir levye gibi malzeme ve ekipman ele geçirildi.

"Her şey devletimiz için"

Bolu'dan geldiği belirlenen 6 kafadarın suçlarını inkar ettiği ve yanlarında ele geçirilen malzemeleri de kendilerine ait olamadığını söylediği öğrenildi. Kafadarların sosyal medya gruplarında define bulma vaadiyle kandırılarak Amasra'ya gönderildiği tahmin edilirken, şahısların suçlarını inkar ettiği öğrenildi. Bolu'dan geldiği belirlenen 6 kafadarın yanlarında bulunan malzemelerin de kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

Şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Amasra adliyesine götürülen şahıslardan biri ise kameralara siyasi bir işaret yaparak, "Her şey devletimiz için" mesajı verdi.

Deliller el arabası ile taşındı

Şahısların ardından ise ele geçirilen malzeme ve deliller de adliyeye taşındı. Battaniye akaryakıt, projektör gibi malzemeler poşetlerle içerisinde adliyeye taşınırken, jeneratör, demir levye, kazma, kürek, gibi deliller ise yine olay yerinde yakalanan el arabası ile taşındı - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı - Son Dakika

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