Bolu Dodurga'da soba yangınında felçli vatandaşı muhtar kapıyı kırarak kurtardı - Son Dakika
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Bolu Dodurga'da soba yangınında felçli vatandaşı muhtar kapıyı kırarak kurtardı

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Bolu Dodurga\'da soba yangınında felçli vatandaşı muhtar kapıyı kırarak kurtardı
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Bolu Dodurga\'da soba yangınında felçli vatandaşı muhtar kapıyı kırarak kurtardı
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Bolu Dodurga Mahallesi'nde tek katlı evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, muhtarın kapıyı kırmasıyla dışarı çıkarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, mahalle muhtarının kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felçli olduğu öğrenilen Y.S.'ye ait tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. O sırada sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen dumanları ve alevleri fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren Şenel, dumandan etkilenen Y.S.'yi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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