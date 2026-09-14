Bolu Gerede\'de ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi, alevler çevreye sıçramadan söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.