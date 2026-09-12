Bolu Gerede'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ekipler müdahale ediyor
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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