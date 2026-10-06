Bolu Mudurnu\'da evin bacasındaki yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Karaman'a ait tek katlı evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden itfaiye ekipleri, tutuşan bacaya müdahale ederek alevleri evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde ufak çaplı hasar oluştu.