Bolu Mudurnu'da evin bacasındaki yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da evin bacasındaki yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

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Bolu Mudurnu\'da evin bacasındaki yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanma yaşanmazken evde ufak çaplı hasar oluştu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Karaman'a ait tek katlı evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden itfaiye ekipleri, tutuşan bacaya müdahale ederek alevleri evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde ufak çaplı hasar oluştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaMudurnuİtfaiyeGüncelBoluOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da evin bacasındaki yangın itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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