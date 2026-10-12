Bolu Mudurnu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, ekipler kontrol altına aldı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, ekipler kontrol altına aldı

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Bolu Mudurnu\'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, ekipler kontrol altına aldı
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Bolu Mudurnu'daki Karapınarkavağı köyünde sağanak yağış sırasında bir evin üzerine yıldırım isabet etti ve yangın çıktı. Köy sakinlerinin 112'yi aramasıyla gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı, evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında Sabri Ö.'ye ait evin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım isabet etmesinin hemen ardından evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alev alev yanan evdeki yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİtfaiyeMudurnuGüncelBoluSon Dakika

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