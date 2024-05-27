Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında samanlık küle döndü - Son Dakika
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında samanlık küle döndü

Bolu\'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında samanlık küle döndü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde Halil Yercel'e ait samanlıkta çıkan yangın sonucunda samanlık küle döndü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangın kontrol altına alınamayarak samanlık kullanılamaz hale geldi.

27.05.2024 10:49
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında samanlık küle döndü.

Olay, Yalacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Yercel'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler samanlığın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan samanlığa itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında samanlık küle döndü - Son Dakika

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