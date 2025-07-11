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Bolu Otel Yangınında Tartışmalı İfadeler

Bolu Otel Yangınında Tartışmalı İfadeler
11.07.2025 19:22
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Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, tutuklu sanık Ergül denetimlerde otelin güvenli olduğunu savundu.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin müşteki avukatının bakanlık denetçilerinin otelde ücret ödemeden kaldığı iddialarına ilişkin sorusuna cevap veren tutuklu sanık Halit Ergül, "Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 5'inci günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 5'inci gününde, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna devam edildi.

Duruşma huzurunu bozan tutuklanacak

Dün görülen davada sanık yakınlarının hakaret ettiği iddia edildiği duruşması öncesinde mahkeme heyeti, sanık, müşteki ve taraf avukatlarına binaen duruşma salonunda düzeni bozan, huzuru bozan olursa tutuklanacağını, avukatlar arasında tartışma çıkması durumunda dışarı çıkarılacağını belirtti.

"Uygun dendiği için kendimizi güvende hissettik"

Çapraz sorgusu devam eden tutuklu sanık Halit Ergül, müşteki avukatının denetimlerde tutanak tutulup tutulmadığı ve duman dedektörünün olup olmadığına ilişkin sorulan soruya, "Evet uygun dendiği için kendimizi güvende hissettik, duman dedektörü var" derken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimlerinde denetçilerin otelde ücretsiz ağırlanmasına ilişkin sorulan soruya ise "Hayır öyle bir şey yapmadım, fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi.

"Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi"

Müşteki avukatının, 'Denetimlerde denetçilerin Grand Kartal Otel'de kalmayı istememe sebeplerin otelin güvenli olmadığını bilmeleri miydi?' sorusuna tutuklu sanık Ergül, "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" diye konuştu.

"Denetimlerden tam geçmemiz bizim pasif kalmamıza sebep oldu"

Aygaz firmasıyla ile ilgili sorulara cevap veren tutuklu sanık Ergül, "Bilir kişi raporunda LPG ile ilgili tam olsaydı yangın kendi kendini söndürebilirdi. Biz böyle bir eksiğin olduğunu bilmiyorduk. Aygaz'la sözleşme vardı yılda iki kez denetlerler der. Yangınla ilgili bir sorun olursa gazı keser bizde tam zannettik. Aygaz'ın 2022 yılından beri denetime gelmediğini burada öğrendim denetimlerden tam geçmemiz bizim pasif kalmamıza sebep oldu. Aygaz'la sözleşmemiş devam ediyordu" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Halit Ergül, Mahkeme, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Otel Yangınında Tartışmalı İfadeler - Son Dakika

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