Bolu Otoyolu’nda Jandarma Denetimi - Son Dakika
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Bolu Otoyolu’nda Jandarma Denetimi

Bolu'da jandarma, TEM Otoyolu'nda trafik denetimlerini artırarak güvenliği sağlıyor.

07.11.2024 21:00
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Jandarmadan habersiz otoyolda kuş uçmuyor

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu gişelerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini sıkılaştırdı.

Otoyollarda asayiş ve trafik hizmetleri 15 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmeye başladı. Bu çerçevede düzenini kuran Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik denetimlerini sıkılaştırdı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik güvenliğini en yükseğe çıkartmak için çalışmalarını sürdüren ekipler Çaydurt Gişeleri'nde denetim yaptı. Otomobil, kamyon, tır, otobüs ve motosikletleri tek tek denetleyen ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca otoyolda devriye halinde olan ekipler, şerit ihlali yapan sürücülere de göz açtırmıyor.

Denetimlerin yapılması gerektiğini ifade eden Cabbar Kızılaslan, " Van'dan İstanbul'a gidiyoruz. Çoğu yerde denetimlere denk geldik. Gayet memnunuz. Hem yolcular hem de sürücüler için yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Otoyolu’nda Jandarma Denetimi - Son Dakika

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