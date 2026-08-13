Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu

Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan Çelik, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez'i tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde arazi anlaşmalığı nedeniyle bir şüpheli, akrabası olan baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu

KENDİLERİNE AİT ALANI TELLE ÇEVİRMEK İSTEMİŞLER

Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik'in bahçesine akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak istedi. 

Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu

EVİNDEN ALDIĞI TÜFEKLE BABA-OĞLU VURDU

Daha önceden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Çelik ve Sönmez ailelerinin, sözlü tartışması alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Çelik evinde bulunan tüfekle baba ve oğlunu vurdu. Silah seslerine duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu

BABA-OĞUL CAN VERDİ, KATİL KAÇYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Çelik olayın ardından kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Tayfun Sönmez ve Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın cenazeleri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kayıplara karışan Ramazan Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Ramazan Çelik, Jandarma, Gökçesu, Cinayet, Mengen, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı can aldı: Baba-oğul tüfekle vuruldu - Son Dakika

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