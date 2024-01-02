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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde araç sürücülerine kış şartlarında araç kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar\'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı
02.01.2024 - 10:10,
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerine kış şartlarında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri kullanımının önemi, araçta bulunması gereken malzemeler ve kış lastiğinin önemi ve olması gereken diş derinliği konularında bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı - Son Dakika
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