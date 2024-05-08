Bolvadin Kaymakamı Trafik Haftası'nda Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulundu - Son Dakika
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Bolvadin Kaymakamı Trafik Haftası'nda Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulundu

Bolvadin Kaymakamı Trafik Haftası\'nda Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulundu

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte trafik noktalarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Sürücülere ve vatandaşlara lokum ve çikolatalar dağıtıldı. Kaymakam Bolat, trafik düzeni ve güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak toplumun trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesini sağladı.

08.05.2024 11:45
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Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü V. Baş komiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya ile birlikte trafik noktalarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Bu etkinlikler sırasında sürücülere ve vatandaşlara lokum ve çikolatalar dağıtıldı.

Kaymakam Bolat, trafik düzeni ve güvenliği açısından kara yolu ve yaya geçitlerini kullanan vatandaşları bilgilendirdi. "Yayalar İçin Beş Adımda Güvenlik Trafik", emniyet kemeri, hız ve önceliğin yayanın olduğu konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, trafik kurallarına uyum konusunda da önemli bilgiler verildi.

Kaymakam Taner Bolat, trafikte çalışan ekiplerin Trafik Haftası'nı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Bu tür etkinliklerin, toplumun trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesine ve trafik güvenliğinin artmasına katkı sağladığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolvadin Kaymakamı Trafik Haftası'nda Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulundu - Son Dakika

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