Bomba tehdidi nedeniyle American Airlines uçağı Roma\'ya indi

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American Airlines'a ait New York- Yeni Delhi seferini yapan yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle İtalya'ya iniş yaptı.

ABD'nin New York kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'ya iniş yaptı. Uçağa İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

BOMBA TEHDİDİ ASILSIZ ÇIKTI

Havalimanı kaynakları, yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu Boeing 787-9 Dreamliner uçağının Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na indiğini belirterek, havayolu şirketinin mürettebatı bir bomba tehdidi konusunda uyardığı sırada uçağın Hazar Denizi üzerinde olduğunu aktardı.

ABD basını, havayolu şirketinin e-posta yoluyla bir bomba tehdidi aldığını ancak bunun asılsız olduğunu aktardı. American Airlines tarafından yapılan açıklamada ise, "Güvenlik ve emniyet en büyük önceliklerimizdir ve müşterilerimize anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.