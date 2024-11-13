Bomonti Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın

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Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde İETT yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı.

Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.

Yangın esnasında İETT otobüsünde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL