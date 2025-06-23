Börekçide Hırsızlık Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Börekçide Hırsızlık Kameraya Yansıdı

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23.06.2025 09:08
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Börekçide Hırsızlık Kameraya Yansıdı
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Van'da bir börekçiden 7 bin TL çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Börekçide hırsızlık kamerada

VAN - Van'ın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir börekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Müşteri gibi iş yerine giren kimliği belirsiz bir şahıs, personelin sipariş hazırladığı sırada kasaya yöneldi. İlk denemesinde başka bir kasayı açan şahıs, ikinci girişiminde içerisinde yaklaşık 7 bin TL bulunan kasayı alarak hızla iş yerinden uzaklaştı. Olayın ardından iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinde inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Börekleri alt kata götürdüğü sırada hırsızlık olayını fark ettiğini belirten çalışan, durumu öğrenir öğrenmez kamera kayıtlarına baktıklarını ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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