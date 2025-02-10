Bornova\'da Pazar Kavgasi: 6 Yaralı

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İzmir'in Bornova ilçesinde pazar esnafı arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi. İki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada kardeş oldukları öğrenilen M.A., Y.A. ve M.A. ile A.B., K.B. ve F.V., tabanca ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlayıp çalışma başlatırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan tüm şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR