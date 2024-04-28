Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı

Bursa'da boşanma aşamasında olan bir kişi, eşinin kaldığı eve gelerek kapıya kimse çıkmayınca evi kurşunladı. Olay sonucunda mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.04.2024 18:56
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Önce zile bastı, sonra tetiğe: Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasında olan eşinin kaldığı eve gelen koca, üst üste bastığı zile rağmen kapıya kimse çıkmayınca evi kurşun yağmuruna tuttu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi İslamoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., boşanma aşamasında olan eşi Ayşe A.'nın Hamzabey Mahallesi'nde kaldığını öğrendi. Otomobili ile evin önüne giden Hüseyin A., önce zile bastı. Zil sesine kimse çıkmayınca sinirlenen adam, evi kurşunladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hüseyin A., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde olduğu kendi istekleri ile cama çıkmadıkları öğrenilirdi.

Polis, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

Bursa, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşinin evine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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