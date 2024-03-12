Boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan Mesut Öztürkmen'e 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, önceki kararda eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmuş ve dava yeniden görülmüştü. Yeniden yapılan duruşmada sanık, 'eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.03.2024 20:23
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Boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL - Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralamaktan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Öztürkmen, "Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasındaki eşi Hanna Butym'i falçata ile yaralayan sanık Mesut Öztürkmen'in yargılandığı davada 21 Eylül 2021'de karar açıklanmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Mesut Öztürkmen'in 'kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 11 yıl 8 ay hapsine hükmetmişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna Butym'in yüzünde sinir kaybı tespiti ve organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda eksik inceleme yapıldığına hükmetmiş ayrıca sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediği konusunun karar kısmında tartışmasız bırakıldığını da kaydederek, kararı bozmuştu.

Sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Kararın bozulmasının ardından eksikler tamamlanarak, dava yeniden görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen, bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Bistemi ile bağlandı. Butym'in avukatı Öztürkmen'in tasarlayarak "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapması istenen sanık "3 yıldır takdiri size bırakıyordum, yine sizin takdirinize bırakıyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada söz alarak " Daha önce sunduğumuz yazılı ve sözlü beyanları tekrar ederiz. Sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz" dedi.

11 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen hakkında "'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasındaki eşi Hanna Butym'i falçata ile yaralayan sanık Mesut Öztürkmen"kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermiş, cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 11 yıl 8 ay hapsine hükmetmişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna Butym'in yüzünde sinir kaybı tespiti ve organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda eksik inceleme yapıldığına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediği konusunun karar kısmında tartışmasız bırakıldığını da kaydederek, kararı bozmuş duruşmayı ertelemişti.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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