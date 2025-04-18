Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis Memuruna Ceza - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis Memuruna Ceza

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Kastamonu'da polis memuru Ender Telli, boşanma aşamasındaki eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

18.04.2025 10:25
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini beylik tabancasıyla vurarak evde öldüren polis memuru, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2024 tarihinde Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Telli, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi evinde çıkan tartışma sırasında beylik tabancasıyla öldürdükten sonra polise teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ender Telli hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına ve üstsoy veya altsoydan eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında son kez savunmalar dinledi.

"Affedildikten sonra ilk sadakatsizliği yapan kişi sanığın kendisidir"

Mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep eden Sevgi Telli'nin avukatı, "Affedilmiş bir konuda tahrik hükümleri uygulanmaz. Bu yüzden affedildikten önceki olguları yargılamamızda dikkate alamayız. Affedildikten sonrasını ancak dikkate alabiliriz. Sanığın sadakatsizliğini bir önceki celselerde telefon incelemelerinde ve yazışmalarında gördük. Birçok kadınla fiziksel müdahalede bulunmuş, hatta ilişki yaşamış. Biz şu anda burada karı koca davasına bakıyoruz. Bu yüzden öncelikli eylem kimden gelmiş, kimden gelmemiş buna bakmıyoruz. Daha önceki duruşmalarda sanığın maktule karşı ekonomik şiddet uyguladığını, fiziksel şiddet uyguladığını, sadakatsizlik yaptığını belirttik. 2024 yılının Mayıs ayında boşanma davaları var. Bu boşanma davasının, sanığın maktulün mesnetsiz davranışları sebebiyle açıldığını ileri sürüyor ama ondan sonra affettiğini söylüyor. O zaman müvekkilimizin 2024 yılının Mayıs ayından öncesi için herhangi bir şekilde haksız tahrik verilemeyeceğini belirten Yargıtay kararları mevcuttur. Bu yüzden Mayıs ayından önceki olayları dikkate almanın imkanı yoktur. Peki, sonrasında ne olmuştur. Sonrasında da affedildikten 2 ay sonra yani birlikte yaşamaya başladıktan sonra Fadime isimli bir kadınla birden fazla kez cinsel birleşme yapıp hatta onun hamileyim demesine inanacak kadar birliktelik yaşadıkları görülüyor. Sonrasında Fadime, sanıktan ayrılmak istemiş diğer taraftan da maktüleyi evine döndürmek için ikna etmeye çalışarak, bir taraftan maktuleyi evine döndürmeye çalışırken diğer taraftan aynı kadına yeniden birlikte olmayı teklif etmiştir. Bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları bulunuyor. Yani affedildikten sonra ilk sadakatsizliği yapan kişi sanığın kendisidir. Bu gerekçelerle mütalaa doğrultusunda hiçbir indirim yapılmadan tahrik hükümleri uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sevgi Burçin Telli'nin annesi Y.E. de mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Keşke olmasaydı demekten başka bir şey elimden gelmiyor"

Duruşmada kendisini savunan Ender Telli, mütalaaya katılmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "İddia makamının üzerime attığı suçlamalarla ilgili konulara cevap vermeyeceğim. Yaşadığım olayı yani işlediğim suça gelecek olursak ben bu suçu iddia edildiği gibi kesinlikle planlayarak ya da tasarlayarak veyahutta bu konu hakkında fikir sahibi olarak gerçekleştirmedim. Tamamen Ömer Faruk denilen şahsın evdeyken aramızda gerçekleşen telefon görüşmesinden birkaç dakika sonrasında anlık bir daha önce yaşadığımız travmalarla anlık bir patlama sonucu gerçekleşmiştir. Olaydan sonra bireysel olarak pişmanlığımı yaşadım, kurtarmaya çalıştım. 112'yi aradım. Ardından herhangi bir şekilde kaçma ya da delil saklama, karartma gibi bir durumda da bulunmadım. Kolluk kuvvetlerini arayarak teslim oldum. İddia makamının ileri sürdüğü gibi ben kesinlikle planlama, tasarlama, delilleri yok etme tarzında hiçbir eylemim gerçekleşmedi. İşlediğim suç dışında üzerime atılan diğer hiçbir suçlamaları kabul etmiyorum. Ben burada şu anda ne kadar pişmanım desem de, karşı tarafından gönlünde ve nezdinde hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ama ben bu pişmanlığı iliklerime kadar yaşadım. Keşke olmasaydı demekten başka bir şey elimden gelmiyor. Keşke olmasaydı, pişmanım. Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ender Telli'nin 'nitelikli olarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan hiçbir tahrik hükümlerini ve diğer indirimleri uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Görülen davanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Adliye önünde yaşanan kavgayı polis ekipleri büyümeden ayırdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis Memuruna Ceza - Son Dakika

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