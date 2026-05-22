Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis

22.05.2026 12:32
Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşini öldüren Hüseyin Ünal, tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmekten yargılanan şahıs, tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Ünal, maktul Müyesser Becerir'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyayı bu celse karara bağlayacaklarını bildirerek, müşteki avukatına söz verdi. Avukat, savcılığın önceki celse verdiği mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Baba Necati Becerir ise, "Kızımı değil bizi öldürdü. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu olay bizi öldürdü. Sanığı koruyanları, savunanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maktulün kardeşi Olcay Yücesoy da duruşmada gözyaşları içerisinde, "Ablamdan ne istedin, niye öldürdün? Ablamın yüzüne ateş edecek kadar ne istedin ondan? Bayılmamak için kendimi zor tutuyorum. Benim canım, ciğerim çok yanıyor. Buradan çıkıp mezarlığa gideceğim. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Maktulün kızı Ö.Ü., "Ben Anneler Günü'ne annesiz girdim. Annemle fotoğraf paylaşamadım. Dün doğum günümdü, doğum günümde mutlu olamadım. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Söz alan tutuklu sanık Ünal ise savunmasında, "Ben karıncayı bile öldürmezdim, beni kışkırttı. Ben eşimi, çocuklarımı hala seviyorum. Ben tavuk dahi kesemem, hiçbir canlıya zarar veremem. Ben tüm parayı evim için kazandım. Olay günü boşanma meselesini konuşmaya gittim. Bana 'Sen erkek misin' dedi. Gözüm döndü" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine sanık, "Anlık bir olaydı. Pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ünal'ı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına indirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

