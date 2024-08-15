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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 937. sokakta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. tabancayla eşi Z.B'yi vurduktan sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.