Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü

Zeynep sude:

Siz nasıl bir canın kıyılmasını normal olarak algılarsınız ölen kişi teyzem oluyor bu haberde tartışma denilen kısım yanlış hiçbir şekilde tartışma olmadan gece yarısı sinsice bir plan kurulup yapılmıştır. Kendisi boşanmaktan korktuğu için yaptı. Böyle bir saygısızlık yapamazsınız. Sizin gibiler yüzünden cinayetler çoğalıyor. Kadın cinayetlerini artık istemiyoruz. Devletin dur demesini önemsemesini bekliyoruz.