Boşanma Aşamasındaki Eşini Yangınla Tehdit Etti - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Yangınla Tehdit Etti

03.07.2026 09:47
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Arnavutköy'de, uzaklaştırma kararı olan şüpheli, eski eşinin evini ateşe verdi. Kadın KADES ile yardım istedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşler arasında yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen şüpheli, iddiaya göre havalandırma boşluğundan girdiği evi ateşe verdi. Bu sırada evde bulunan kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kadını kurtarırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasında olduğu eşi Güllü A.'in yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Yangını fark eden Güllü A.'nın cep telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu, ihbarın ardından polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Enes A.'yı gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, KADES, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Yangınla Tehdit Etti - Son Dakika

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