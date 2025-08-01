Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Vuruldu, Cenazesi Uğurlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sinem Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tehdit edilen ve hakkında koruma kararı bulunan Sinem Topaloğlu, dün gece saatlerinde evine arka balkondan giren Ali Eren S. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadını korumaya çalışan mahalle bekçisi ise saldırganın açtığı ateşle yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesine getirildi. Yaklaşık 10 gün sonra kaptan olarak gemide çalışmaya başlayacağı öğrenilen Sinem Topaloğlu için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Ören Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sinem Topaloğlu, beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON