Boşanma Davası Korkunç Bir Cinayetle Başladı

Ankara'da boşanma aşamasındaki gelini Başak Gürkan Arslan'ı (46) bıçaklayarak öldüren Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın (45) 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Barış Arslan, Kudret Arslan ile maktule Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı sanıkların savunmasının alınacağını bildirdi.

"Babam geldi ve Başak'ın üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı"

Söz alarak savunma yapan tutuklu sanık Arslan eşiyle arasında soğukluk olduğunu ifade ederek, "Eşim zaman zaman bağlama büyüsü gibi videolar izlerdi. Evimizdeki kamera kayıtlarının da kısa bir süre kapandığını ve o gün de T.'nin geldiğini öğrendim. Bundan sonra da zaten karşılıklı olarak anlaşmalı şekilde boşanma kararı aldık. Ben babam ile arkadaş gibiyim. Her şeyi babam ile paylaşırım. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce bu süreçte benim yanımda olmak için babam geldi. Babam geldikten sonra Başak ile yaptığım protokolde değişiklik yapmaya karar verdim. Avukatım bu protokolü WhatsApp'tan gönderdi. Biz de babam ile çıktısını aldık. Bu şekilde yeniden düzenlenen protokol ile birlikte önce Başak'ın anne ve babasının yanına gittik. Amacımız öncesinde aileyi haberdar etmekti. Biz bu sırada ayakkabılarla içeri girmedik, agresif davranmadık. Babam 'keserim, öldürürüm' diye tehdit etmedi. Ben duymadım. Celal ve Makbule bizimle gelmeyi reddettiği için protokolü alıp Başak'ın evine gittik. Babamın benimle gelme nedeni de bana destek olmak ve torununu sevmekti. Başak bizi görür görmez küfür etmeye başladı. Babamın maktule yumruk attığını ve içeri düştüğünü gördüm. Babama 'ne yapıyorsun' dedim. Babam mutfağa yöneldi. Sonrasında babamın elinde bıçağı gördüm. Ben dışarı çıkarmaya çalıştım Başak'ı. Sonra babam geldi ve Başak'ın üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı. Ben daha önce babamın tavuk kestiğini bile görmedim. Şoka girdim. Babamı ilk defa öyle gördüm. Olayın şokundan müdahale edemedim babama. Babam bana da bir şey yapar diye korktum" diye konuştu.

Sanık baba Kudret Arslan ise savunmasında, Başak Gürkan Arslan'ı öz kızı gibi sevdiğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını öne sürdü. Maktulün ailesiyle de bir problemlerinin olmadığını iddia eden Arslan, oğlu Barış Arslan'ın bir süre önce eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini kendisine söylediğini ileri sürdü.

Arslan savunmasına şöyle devam etti:

"Olay günü Başak'ın annesi de babası da protokol için birlikte gitme talebimizi reddettiler. Hatta 'biz kızgınız ona' dediler. Sonra biz Başak'ın evine gittik. Kızım olarak gördüğüm için bana küfürler etmesi ağrıma gitti. Sonra kendimi kaybettim. Hiçbir şey duymadım, başka da bir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında keşke oğlum beni tutsaydı. Oğluma da bir şey yapar mıydım hatırlamıyorum. Ben çok pişmanım. Bunu yaptığım için ailesinden de çok özür diliyorum."

Maktule Başak'ın annesi Makbule Gürkan ise kızının evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyerek, "Torunum doğduktan sonra evlilikleri olumlu gitmedi. Kızım bana gelip eşinin şiddet uyguladığını anlatmıştı. Olaydan kısa süre önce de bileği sarılı şekilde geldi bana. Yatağını bile babasını anlatan bir erkek. Her şeyi babasına danışıyordu. Çocuğuna bir çikolata aldığı zaman pişman olurdu. Pinti biriydi. Sofrada yediği yemeğin hesabını yapardı. Ben de kızıma ayrılmasını söyledim. Başak da 'anne biz medeni şekilde ayrılacağız, siz karışmayın' dedi. Kızım bir başkasıyla birlikte değildi. Bu bir iftiradır" diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek sonraki duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 9 Eylül 2025 tarihinde Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan, boşanma protokolünü görüşmek üzere evde bir araya geldi. Çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da bulunduğu eve Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan'ın gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kudret Arslan'ın yumruk atarak Başak Gürkan Arslan'ı yere düşürdüğü, Barış Arslan'ın ise eşini saçından sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı belirtildi. İddianamede, Kudret Arslan'ın daha sonra elindeki bıçakla Başak Gürkan Arslan'ın üzerine oturarak çok sayıda kez bıçakladığı, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, Başak Gürkan Arslan'ın vücudunda 22 kesici-delici alet yarası bulunduğu, bunlardan üçünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ölüm nedeninin ise büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama ile iç organ yaralanmalarına bağlı iç kanama olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin değerlendirildiği iddianamede, Kudret Arslan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği, Barış Arslan'ın da eyleme iştirak ettiği kaydedildi. İddianamede, Kudret Arslan ve Barış Arslan'ın ayrı ayrı 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - ANKARA