Boşanma Kavgası Kanlı Bitti

Adana'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen genç kadının cenazesi Ceyhan'da toprağa verildi.

Ceyhan ilçesi Küçükkırım Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf Aydoğan (32) boşanma aşamasındaki eşi Asya Aydoğan (25) ile kayınbiraderinin evinin önünde karşılaştığı baldızı M.G.'ye (16) tabancayla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Asya Aydoğan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan M.G.'nin ise tedavisi sürüyor.

Aydoğan'ın Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi bugün yakınlarını tarafından alındı. Cenaze, Ceyhan ilçesindeki Yeni Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası Asya Aydoğan'ın 4,3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet koruması altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan eş Yusuf Aydoğan'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.