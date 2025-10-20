Emsal boşanma davası! Eski eşine 'kedi' nafakası ödeyecek - Son Dakika
Emsal boşanma davası! Eski eşine 'kedi' nafakası ödeyecek

20.10.2025 12:51
İstanbul'da açılan bir anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulan protokol, içerdiği 'kedi nafakası' maddesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yollarını ayırdığı eşine iki kedisinin velayetini bırakan erkek, 10 yıl boyunca her 3 ayda bir 10 bin lira "kedi bakım nafakası" ödemeyi kabul etti.

İstanbul'da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında dikkat çeken bir protokol maddesi yer aldı. Boşanma sürecinde iki kedisinin velayetini eşine devretmeyi kabul eden koca, hayvanların bakım masrafları için her 3 ayda bir 10 bin lira ödeme yapmayı da taahhüt etti.

KEDİLERİN VELAYETİ EŞE VERİLDİ

İstanbul'da yaşayan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan protokolde, tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettiği ve Buğra B.'nin Ezgi B.'ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak protokolde en dikkat çeken detay, kedilerin velayetinin de yer alması oldu. Taraflar, "Buğra B.'ye ait iki kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kalınmıştır" ifadesiyle kedi velayetinde uzlaşmaya vardı.

10 YIL BOYUNCA HER 3 AYDA BİR 10 BİN LİRA ÖDEME

Protokolde ayrıca, Buğra B.'nin kedilerin bakım masrafları için 10 yıl boyunca üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı hükmü yer aldı. Bu düzenleme, hukuk çevrelerinde "yeni nesil nafaka" örneği olarak değerlendirildi. Tarafların anlaşması doğrultusunda, mahkemenin de bu özel maddeyi boşanma kararına dahil etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    saçma sapan işleyen adalet sistemi şaşırtmaya devam ediyor 7 3 Yanıtla
