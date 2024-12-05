Boşanma Sürecinde İntihar Girişimi

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Ankara'da hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giden şahıs, bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Polislerin ikna çalışmaları sonucu bıçağı bırakan şahıs, teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.V. hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve gitti. Evde eşini göremeyen M.V., mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayarak bağırmaya başladı. M.V.'nin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailevi problemleri nedeniyle intihar etmeye kalkışan M.V., polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. M.V. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA