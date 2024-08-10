Boşanma sürecindeki eşini çocuklar nedeniyle öldürdü

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşini çocuklar nedeniyle çıkan tartışmada silahla başından vurarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana gelmişti. 2 yıldır boşanma aşamasında olan 2 çocuk sahibi Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40), dün bir çocuklarının sünnet töreni için bir araya gelmişti. İkili arasında bu sabah 'çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada Harun Gül, silahla eşi Serpil Gül'ü sokakta kovalamıştı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilmişti. Ekipler, katil zanlısı kocayı silahıyla birlikte gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL