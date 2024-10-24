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Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

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Adana'da karısını ve kayınpederini vuran şüpheli, 'sinirle yaptım' dedi ve tutuklandı.

24.10.2024 10:43
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Karısını ve kayınpederini vuran şüpheli: "Sinirle yaptım"

Adana'da karısına ve kayınbabasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasının tabanca ile vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle saldırı düzenlendim" dediği öne sürüldü.

Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim günü İddiaya göre, Ayşegül T. (24), kocası İzzettin T.'ye anlaşamadığı için boşanma davası açmış İzzettin T.'de kayınbabası Salih K.'yı ve eşini araca binddikten sonra tabancayla vurmuş kaçarken de motosiklet gasp etmişti. Bu anlarda saniye saniye görüntülenmişti. Şüpheli motosikletle kaçarken Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

"Sinirle yaptım"

Emniyette ifadesi alınan İzzettin T., "Karım benden ayrılacaktı, görüşmeye gittim barışmak için. Ancak kayınbabam görüştürmedi. Bende evin önünde bekledim, bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Boşanma Tartışması Kanlı Bitti
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

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