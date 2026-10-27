Bostancı'da kadın yolcuya yumruk atıp biber gazı sıkan O.V. (44) gözaltına alındı

Bostancı'da bir otobüste kadın yolcuya yumruk atarak otobüs içine biber gazı sıkan O.V. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 27 Ekim'de Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir otobüste meydana gelen olayla ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, otobüse binme önceliği nedeniyle tartıştığı kadın şahsa yumruk attı. Otobüsteki diğer yolcularla da tartışan şahsın, ardından otobüs içerisinde biber gazı sıktığı belirlendi. Otobüsün durmasıyla yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçan şüphelinin saldırısına maruz kalan kadın şahıs ile biber gazından etkilenen yolcuların, olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.V. (44) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın 28 Ekim'de adli makamlara sevk edileceği belirtildi.