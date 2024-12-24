Bostancı Kardeşlerin İki Büyük Acısı

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5 ayda 2 büyük acı yaşadılar

Bostancı kardeşler 5 ay arayla hem babalarını hem annelerini kaybettiler

BARTIN - Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı ve 2 kardeşi, son 5 ayda hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bartın Aba Medya Yazı İşleri Müdürü Bülent Bostancı, Bartın Valiliği Basın Servisi Ümit Bostancı ve Engin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş, 5Ulus ilçesindeki Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıköyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmişti.

Bostancı kardeşlerin annesi Sıdıka Bostancı da, kocasının vefatından 5 ay sonra hayatını kaybetti. Sıdıka Bostancı, bugün evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından Ulus Ulu caminde ikindi namazının ardından dualarla aile mezarlığına defin edildi.

Hüseyin ve Sıdıka Bostancı çiftinin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Helalleşme ve cenaze programına ise 5 ayda iki büyük acı yaşayan Bostancı ailesinin yanısıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan,il protokolü, yerel ve ulusal medya temsilcileri, sevenleri ve yakınları katıldı.