Boyabat Barajı'nda kaçak av ağlarına el konuldu, 600 metre ağ sudan çıkarıldı - Son Dakika
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Boyabat Barajı'nda kaçak av ağlarına el konuldu, 600 metre ağ sudan çıkarıldı

Boyabat Barajı\'nda kaçak av ağlarına el konuldu, 600 metre ağ sudan çıkarıldı
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Sinop Saraydüzü ekipleri Boyabat Baraj Gölü'nde yaptığı denetimde 600 metre yasa dışı ağ ele geçirdi. Ağlara el konulurken, yetkililer sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Sinop'un Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, yasa dışı avcılıkta kullanılan 600 metre sahipsiz ve markasız ağa el konuldu.

Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Müdürlüğü teknik personelleri, iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Boyabat Barajı 2. Bölge Baraj Gölü genelinde su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, suda asılı halde bulunan sahipsiz ve markasız toplam 600 metre uzunluğunda yasa dışı balık ağı tespit edildi. Ağlar ekiplerce sudan çıkarılırken, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yetkililer, "Bugünün koruması, yarının bereketidir" mesajını paylaşarak, iç sulardaki balık popülasyonunu ve bereketini korumak adına tüm vatandaşları kurallara uymaya ve av yasaklarına riayet etmeye davet etti. Denetimlerin bölge genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Saraydüzü, 3. Sayfa, Boyabat, Sudan, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boyabat Barajı'nda kaçak av ağlarına el konuldu, 600 metre ağ sudan çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat Barajı'nda kaçak av ağlarına el konuldu, 600 metre ağ sudan çıkarıldı - Son Dakika
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