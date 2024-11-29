Boyabat'ta Ağaç Taşıyan Adam Fenalaştı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaç taşıyan vatandaş aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, Boyabat ilçesi Sarıağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıağaç köyünde ağaç taşıma işiyle uğraşan Recep A.(55), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı fark eden köy sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Recep A., daha sonra ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. - SİNOP