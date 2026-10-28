Boyabat'ta sağanak sonrası ana arterler su altında kaldı, altyapı sorunu ortaya çıktı - Son Dakika
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Boyabat'ta sağanak sonrası ana arterler su altında kaldı, altyapı sorunu ortaya çıktı

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Boyabat\'ta sağanak sonrası ana arterler su altında kaldı, altyapı sorunu ortaya çıktı
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Boyabat'ta dün akşamki sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen sular merkezde birleşince ana arterler su altında kaldı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken esnaf iş yerlerini su basmaması için kendi imkanlarıyla önlem aldı, olay altyapı eksikliklerini ortaya koydu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ana arterler suya teslim oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağmur, yüksek kesimlerden gelen suların şehir merkezinde birleşmesiyle birlikte taşkınlara ve yer yer sel görüntülerine yol açtı.

İlçenin ana arterleri ve işlek noktaları su altında kalırken, sürücüler ve yayalar trafikte ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, vatandaşlar yolun karşısına geçerken mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yaşanan bu olumsuzluklar, her sağanak yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığı Boyabat'ın altyapı eksikliklerini ve yetersizliğini bir kez daha açıkça gözler önüne serdi.

Merkezde biriken su kütleleri nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, trafikteki sürücüler ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yayalar ise otobüs duraklarına ve bina saçaklarına sığınarak yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
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