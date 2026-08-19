Boyabat\'ta Söndürme Aracı Kaza Yaptı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde özel bir şirkete ait söndürme aracının bariyere çarparak yan yattığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hanönü'nde Boyabat istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan özel bir şirkete ait söndürme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Savrulan araç, karşı istikamete geçerek durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Boyabat Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.