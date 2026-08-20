Boyabat\'ta Trafik Kazası: Otomobil Refüje Çıktı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çıktı.

Kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, refüjde bulunan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için yardım etti.

Maddi hasarın oluştuğu olayın ardından kazaya karışan araç çevredekilerin de yardımıyla refüjden kaldırılarak trafiğin akışı sağlandı.