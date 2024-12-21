Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen üst aramasında 37 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Boyabat'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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