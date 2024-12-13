Boyabat\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kesici aletler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil ve otomobil içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 98.16 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 6.32 gram metamfetamin maddesi, 4.15 gr. sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP