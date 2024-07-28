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Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığı. Adli süreç başlatıldı.

28.07.2024 23:09
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Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığı. Adli süreç başlatıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi bu sefer çevre kirliliğiyle gündeme geldi. Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespit edildi. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonrası denize atık su deşarjı durduruldu. Çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığı. Adli süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası - Son Dakika

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