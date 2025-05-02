Bozcaada'da Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bozcaada'da Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı

Bozcaada\'da Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen sürücü, limanda işletmelere çarparak denize düşme tehlikesi atlattı. Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarılan sürücü, polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.

02.05.2025 10:50  Güncelleme: 10:53
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce limandaki işletmelerin masalarına çarptı sonra da manevra yaptığı esnada denize uçmaktan çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu.

Olay, akşam saat 22.40 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ş.P., limanda manevra yapmaya çalışırken işletmelerin masalarına çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü limanın ucuna kadar geldi. Geri gelmeye devam eden sürücüyü son anda limandaki bir işletmenin sahipleri fark etti. İşletme sahipleri iki tekeri havada kalan araçtaki sürücüyü bağırarak uyardı. Uyarılar ardından duran sürücüyü çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Araç, belediyeye ait bir kepçeyle kurtarıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada'da Alkollü Sürücü Limanda Kaza Yaptı - Son Dakika

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