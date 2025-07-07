Bozcaada\'da Tıbbi Tahliye

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde M.R.T.'nin (94), kafa travması tanısı ile Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi için durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik Botu TCSG-908 ile Bozcaada'dan alınan hasta, Geyikli Feribot İskelesine getirildi. Çanakkale'ye sağ ve bilinci açık olarak getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE