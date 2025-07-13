Bozcaada\'da Trafik Kazası: Yaralı Tıbbi Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde trafik kazasında yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Bozcaada ilçesinde trafik kazasında yaralanan H.A.'ya (27) "Trafik Kazasına Bağlı Çoklu Kafa Travması" tanısı konuldu. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta H.A.'nın tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Sağlık personelleri eşliğinde Sahil Güvenlik Botu 'KB-57'ye alınan H.A., sağ ve bilinci açık olarak Bozcaada iskelesinden Geyikli feribot iskelesine getirildi. Burada bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale 18 Mart Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE