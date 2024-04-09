Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozcaada'da yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi - Son Dakika
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. N.A ve Ş.A isimli şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alataş mezrasında meydana gelen olayda, bir evin duvarına sığınan keçi sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 31 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada İlhan Araç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.
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