Bozdoğan\'da Fuhuş Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde fuhşa teşvik etmek suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.G. isimli şüpheli şahsın Bozdoğan ilçesinde olduğu tespit edildi. Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek suçundan hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyona M.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN