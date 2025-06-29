Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters dönerken, sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kemer baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozdoğan'da otomobil takla attı - Son Dakika
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