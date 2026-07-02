Bozdoğan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü ile İ.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN