Bozdoğan'da Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti - Son Dakika
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Bozdoğan'da Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Bozdoğan\'da Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında, bir evin çatısı alevlere teslim oldu. Yağmur duası için bir araya gelen vatandaşlar, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevre evlerin zarar görmesini önledi.

03.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında, iki katlı bir evin çatısı alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sararak kullanılamaz hale getirirken, o esnada yağmur duası için toplanan vatandaşlar alevlere müdahale ettiler.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, o esnada yağmur duası için bir araya gelen vatandaşlar dumanları fark etti. Yağmur duasını yarıda keserek alevlere müdahale etmeye çalışan mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Bozdoğan Belediyesi'ne ait tankerler ve arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Ekipler, yangının çevre evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, bölgeye giden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, mağdur olan aileye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, aileyle görüşen Başkan Özel; "Kızılcaköy Mahallemizde çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının çevre evlere sıçramasını önledi. Can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangın sonrası mahalle halkımıza ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaraları sarmak için her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. Ayrıca yangından zarar gören aileye maddi ve manevi destek sağlanacağıbildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozdoğan'da Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti - Son Dakika

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