Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde, akşam saatlerinde Bozkır Demirasaf Mahallesi'nde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Yangında otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, M.Ü. ve K.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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