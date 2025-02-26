Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

26.02.2025 23:10  Güncelleme: 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akşam saatlerinde Bozkır Demirasaf Mahallesi'nde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, M.Ü. ve K.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konya\'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Bozkır, Yaşam, konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Ayaklarını denk al’’ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ayaklarını denk al'' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 00:42:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.