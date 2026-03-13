Bozkurt\'ta Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Öldü, Eşi Ağır Yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi neticesinde sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Battal idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Şarampolde sürüklenen patpatın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi Dila Battal ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dila Battal, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Battal daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Battal'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU